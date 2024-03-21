В Москве запустили получение цифрового статуса многодетной семьи

Теперь в столице одновременно с получением льготного статуса многодетной семьи жители будут получать соответствующее цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

© Е. Самарина. Mos.ru

«Мы системно упрощаем получение услуг для жителей Москвы. В первую очередь это касается наиболее уязвимых категорий. Сегодня в столице проживают 213 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 500 тысяч детей младше 18 лет. Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на личный визит для получения бумажного удостоверения. Одновременно с присвоением статуса многодетные семьи будут получать цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон из личного кабинета на портале Мэра Москвы. Уникальным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте. В бумажном виде выдавался всего один экземпляр на всю семью», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице с конца февраля этого года многодетные семьи уже получили более двух тысяч электронных удостоверений. За его бумажным аналогом обратилась только половина заявителей.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, за все время оказания услуги «Присвоение льготного статуса многодетной семьи города Москвы» на портал mos.ru поступило более 315 тысяч обращений. При этом в 2023 году получено рекордное количество заявок — почти 100 тысяч.

Помимо выплат на детей, многодетные семьи ежемесячно получают скидки и компенсации на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, взносов на капремонт, покупку школьной формы и других товаров, пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте и бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок на территории всей страны. Семьи с тремя и более детьми могут оформить бесплатные парковочное разрешение, питание в школьной столовой и лекарства для детей в возрасте до 18 лет.

При желании в центрах госуслуг «Мои документы» многодетные семьи могут получить и бумажное удостоверение.

Удостоверение многодетной семьи обычно используется для подтверждения статуса при получении федеральных льгот, а также скидок в магазинах, учреждениях культуры и иных организациях бытового и социального обслуживания.

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