В Москве построят храмовый комплекс в честь святого Царя-Страстотерпца Николая II
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное храмового комплекса в честь святого Царя-Страстотерпца Николая II. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.
"Трехэтажный храм общей площадью более 800 кв. м рассчитан на 700 прихожан. Здание в неорусском стиле с композиционной схемой "кораблем" запроектировано с антресолью хоров и надстроенной звонницей над главным входом", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба.
Глава надзорного ведомства уточнил, что в храме расположатся молельный зал, солея, алтарь, ризница, пономарка и трапезная. В составе комплекса также возведут двухэтажное здание приходского дома общей площадью более 1,1 тыс. кв. м. Его займут крестильная, залы собраний и совещаний, административные кабинеты, мастерские, бытовые и хозяйственные помещения.
"При декоре фасадов храмового комплекса применят элементы, выполненные из кирпичной кладки с последующей затиркой и окраской фасадными красками, а также изразцы. В зданиях и рядом с ними создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения. У входа на территорию храмового комплекса появится церковная лавка. Вокруг устроят проезды и тротуары, разобьют газоны и цветники", - добавили в пресс-службе.
После получения извещения о начале строительно-монтажных работ наши инспекторы составят индивидуальный график выездных проверок объекта. Надзор будет осуществляться на всех этапах строительства комплекса, заверил Слободчиков.
"К выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества возводимых конструкций и применяемых материалов. Строительство храмового комплекса в честь святого Царя-Страстотерпца Николая II реализуется за счет благотворительных пожертвований. Для сбора средств создан фонд поддержки строительства храмов города <…>, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - заключили в Мосгосстройнадзоре.