Собянин открыл новую развязку на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля в ЮВАО

После реконструкции открылась развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля на юго-востоке столицы. Участие в церемонии в среду, 20 марта, принял мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что объект значительно улучшит движение на юго-восточном участке МКАД, который является одним из самых загруженных. Для развязки построены все основные искусственные сооружения — эстакады и путепроводы. Собянин подчеркнул, что улучшение движения ощутят и жители близлежащих районов Москвы и области.

— Реконструкция и строительство развязок на МКАД — один из приоритетов развития транспортной системы Москвы. С 2012 года запустили 21 объект. Осталось завершить последний — на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Новую дорогу Саларьево — Калужское шоссе в Новой Москве планируется открыть для проезда в 2028 году. Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово.

В январе Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан».