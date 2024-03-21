В Москве сфера общепита увеличила оборот на 16%

Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 16% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сфера общественного питания столицы успешно пережила трансформацию, связанную с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для москвичей ассортимент услуг. В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре - 58,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года", - сказал Ефимов.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, посещаемость заведений общественного питания в минувшем году выросла на 18%. Среднегодовой чек в московских кафе и ресторанах в 2023 году увеличился всего на 44 рубля и составил 703 рубля, что на 6,7% больше показателя за 2022 год. Столичным рестораторам удалось ограничить рост цен за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности.