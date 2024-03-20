Метеоусловия в Москве назвали неблагоприятными для рассеивания выбросов

В среду, 20 марта, и четверг, 21 марта, в столице ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосэкомониторинг».

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— По прогнозу метеорологов, сегодня, 20 марта, с 17:00 и до 17:00 21 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, — говорится в сообщении.

Столичные предприятия также получают уведомления о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Улучшение экологии столицы — одно из основных направлений работы правительства Москвы. В городе постоянно следят за уровнем качества воздуха и других природных сред. Кроме того, по сигналам от горожан проводятся дополнительные проверки и анализы. На что влияют полученные данные, где посмотреть информацию о качестве воздуха, которым дышат столичные жители, и как зависит экологическая ситуация в городе от погоды, «Вечерней Москве» рассказала директор Мосэкомониторинга Полина Захарова.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил активное развитие цифровых сервисов, главной задачей которых является воспитание бережного отношения к ресурсам и экологии.