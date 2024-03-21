Собянин: двум строящимся станциям московского метро присвоили названия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям столичного метро. Они будут называться «ЗИЛ» и Достоевская». Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

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«Присвоили названия двум строящимся станциям метро», — написал Собянин в Telegram-канале.

Станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро будет пересадочной на одноимённые станции МЦК и будущей Бирюлёвской линии. Станция «Достоевская» Кольцевой линии будет использоваться как пересадочная на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.