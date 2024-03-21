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Собянин: двум строящимся станциям московского метро присвоили названия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям столичного метро. Они будут называться «ЗИЛ» и Достоевская». Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Собянин: двум строящимся станциям московского метро присвоили названия
© EPA/ТАСС
«Присвоили названия двум строящимся станциям метро», — написал Собянин в Telegram-канале.

Станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро будет пересадочной на одноимённые станции МЦК и будущей Бирюлёвской линии. Станция «Достоевская» Кольцевой линии будет использоваться как пересадочная на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

Новости Москвы
Сергей Собянин
Завод имени И.А. Лихачева
Москва