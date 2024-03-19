Автоматы с кормом для птиц установили на ВДНХ в Москве

Вендинговые автоматы со специализированным кормом для птиц, который полезен для здоровья пернатых, установили в парке "Останкино" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"На Садовом и Дворцовом прудах в парке "Останкино" появились вендинговые автоматы с кормом для птиц. Специализированный корм, который можно приобрести в этих автоматах, пойдет на пользу пернатым обитателям главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хлеб и сладости могут навредить птицам и даже привести к гибели, в то время как специализированный корм учитывает особенности их пищеварения. Он расфасован в пакетики по 100 гм, а автоматы работают на солнечных батареях, поэтому не требуют подключения к источникам электричества и не наносят вреда окружающей среде.

В пресс-службе добавили, что на территории ВДНХ круглый год живут и гнездятся утки. Больше всего водоплавающих птиц можно увидеть на Садовом и Дворцовом прудах в парке "Останкино", чаще всего можно заметить утку-крякву, но встречаются также огари и утки-мандаринки. До конца апреля все они обустраивают гнезда, а в мае вылупляются первые птенцы.