Отделка станции «Новаторская» Троицкой линии метро готова на три четверти

Завершается строительство станции «Новаторская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство станции “Новаторская” Троицкой линии метро находится сегодня на одном из финальных этапов: монолитные конструкции практически завершены, продолжается монтаж инженерных систем и архитектурная отделка пассажирской зоны и служебных помещений», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, общая площадь отделочных работ на объекте превысила 90 тысяч квадратных метров — это примерно три четверти запланированного объема. Путевые стены платформенной зоны оформлены в матричной технике серыми и оранжевыми алюминиевыми сотовыми панелями, анодированными под нержавеющую сталь, а цоколь выполнен из черного габбро-диабаза. Пол и колонны станции облицованы светло-серым гранитом, на потолке установлены светильники.

Сочетание оранжевого, серого и черного цветов в отделке станции «Новаторская» Троицкой линии перекликается с дизайном ранее открытой одноименной станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Там при оформлении использовали аналогичные оттенки.

Строители продолжают устройство монолитных конструкций подземного пешеходного перехода под Ленинским проспектом, а также работы по подключению станции к внешним инженерным сетям.

В перспективе Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Вблизи новых станций проживают около 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, основные работы по строительству станции «Новаторская» должны быть завершены до конца текущего года. Одна из самых протяженных радиальных линий московского метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК в Троицк — это 43 километра и 17 станций. Ключевым пересадочным узлом новой ветки станет «Новаторская», с которой можно будет перейти на Большую кольцевую линию.

С 2011 года в Москве построено и введено в эксплуатацию 83 станции (включая три после реконструкции), свыше 184 километров путей и 12 электродепо (включая пять после реконструкции).

Сергей Собянин: На двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работыМежду станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метро началась проходка ствола водоотливной шахты