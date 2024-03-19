Столичные загсы проведут церемонии бракосочетания в «Геликон-опере»

Московские загсы с 10 по 14 апреля проведут выездные регистрации брака для пяти пар в честь дня рождения Московского музыкального театра «Геликон-опера». Об этом во вторник, 19 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, торжественные церемонии пройдут в финале каждого гала-представления на сцене зала «Стравинский». Ракова подчеркнула, что события в таком формате пройдут в столице впервые.

— Наш день рождения отмечаем всегда с особенным чувством — единения и искреннего счастья. Будем рады, если наша любовь станет благословением молодым семьям, — добавил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

Подать заявление можно на личном приеме во Дворце бракосочетания № 1, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, три церемонии бракосочетания прошли на станции «Маяковская» столичного метрополитена с 3 на 4 февраля.

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