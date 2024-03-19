Москвичи стали пользоваться сервисом "Мои платежи" на mos.ru в четыре раза чаще

Спрос на сервис "Мои платежи" на портале mos.ru у горожан вырос в четыре раза за шесть лет, составив на 2023 год 23 млн счетов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"За шесть лет востребованность сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru у жителей столицы выросла более чем в четыре раза. Если за первый год его работы горожане оплатили 5,3 миллиона счетов, то в 2023-м уже 23 миллиона", - говорится в сообщении.

Кроме того, всего за два года с начала использования сервиса юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями столицы на 64% увеличилась его востребованность и у этой категории пользователей.

Отмечается, что чаще всего горожане пользуются сервисом "Мои платежи", чтобы пополнить баланс счета карты "Москвенок", оплатить единый платежный документ, школьные кружки и секции, детский сад и группы продленного дня, а также электроэнергию, домашний телефон и интернет.

"Благодаря развитию возможностей сервиса с каждым годом растет его востребованность среди физических и юридических лиц. <...> Кроме того, в прошлом году мы создали возможность оплачивать счета через систему быстрых платежей, один из самых распространенных способов оплаты. За шесть лет работы сервиса, помимо роста количества платежей, почти в три раза увеличилось и количество уникальных пользователей. Если в 2018 году к нему регулярно обращались около 600 тыс. горожан, то сегодня уже 1,6 млн", - отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Уточняется, что с момента появления сервиса москвичи стали в 3,8 раза чаще оплачивать единый платежный документ на портале mos.ru. Также более чем в пять раз чаще жители столицы пополняют счет карты "Москвенок". Как отмечается на сайте мэра, с помощью сервиса на mos.ru пользователи в 3,4 раза чаще стали вносить плату за детский сад, школьную продленку, кружки и секции.