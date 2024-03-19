Москвичам рассказали о погоде 19 марта

Облачная с прояснениями погода и небольшие осадки ожидаются в Москве во вторник, 19 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве к концу первого весеннего месяца высота снежного покрова уменьшится в 3–4 раза. Так, к выходным, 23–24 марта, она должна составить около 30–35 сантиметров вместо 46 сантиметров. Уже сейчас стало известно, что высота снежного покрова уменьшилась в столице на 3–5 сантиметров.