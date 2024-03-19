На набережных появились противопаодковые барьеры

В Москве на период поднятия уровня воды на двух набережных установили противопаводовые барьеры. Пластиковые водоналивные барьеры разместили на причале «Зарядье» на Москворецкой набережной и причале «Международная выставка».

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«Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Противопаводковые барьеры — российское производство и представляют собой отдельные пластиковые блоки размером 1,5 на 2 метра, выполненные из полиэтилена низкого давления. Барьеры устанавливают на фасадной части причалов и набережных. Для устойчивости их наполняют водой и прокладывают гидроизоляционным материалом и мешанками с песком.