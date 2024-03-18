Собянин рассказал об уникальном оснащении операционных в больницах Москвы

Москва реализует крупнейшую программу модернизации хирургической службы в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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«Переоснащение операционных по последнему слову техники позволяет врачам успешно проводить тысячи плановых и экстренных операций в год, с каждым разом расширяя границы возможного», — сказал Мэр Москвы.

Вот несколько примеров того, как развивается современная столичная хирургия.

Главная тенденция последних лет — введение цифровых технологий в медицинскую практику — не обошел и хирургов. Реальностью становятся интегрированные, или умные, операционные, которые сочетают в себе возможности цифровизации, функциональность и повышенный уровень комфорта для пациентов. Стало привычным, что врач прямо у хирургического стола может вывести на монитор данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ, МРТ), сведения из истории болезни пациента и другую информацию из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая может ему потребоваться во время операции.

3D-моделирование и технология дополненной реальности

В работе хирургов активно применяются технологии 3D-моделирования и дополненной реальности. Например, специалисты Морозовской детской клинической больницы используют их при удалении части легкого, в ряде случаев сделать это необходимо.

Операция технически сложная, а проводить ее детям еще труднее из-за близкого расположения сосудов. На помощь приходят цифровые технологии. Планируя хирургическое вмешательство, врачи создают 3D-модель органа на основе данных КТ пациента, размечают расположение сосудов, определяют границы сегмента, который необходимо удалить. Затем изображение имитации переносится в очки дополненной реальности, благодаря чему хирург может сравнивать модель с анатомией пациента. Вмешательство производится через небольшие проколы с визуализацией в 4K и десятикратным увеличением. Это позволяет сохранить максимум здоровой ткани и является залогом быстрого восстановления пациента.

Симультанные и гибридные операции

Развивается еще одно важнейшее направление — симультанные и гибридные операции, когда пациенту проводится одновременно несколько (иногда до пяти) хирургических операций. К примеру, в Боткинской больнице бригады рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов одновременно выполняют и вмешательство без разрезов, через сосуды, и открытую операцию. Так, одному больному была проведена реконструкция бедренной артерии и сразу же восстановлена проходимость артерии голени. Одновременная работа двух бригад позволила произвести открытую реконструкцию внутренней сонной артерии и эндоваскулярное стентирование общей сонной артерии другому пациенту — с ишемическим инсультом.

Гибридные внутрисосудистые операции

Болезни сердца и сосудов — одна из наиболее распространенных причин инвалидности и летальных исходов. Поэтому увеличение количества высокотехнологичных операций в этой области является важным направлением в развитии стационарной помощи в 2024 году. Например, хирурги городской клинической больницы имени С.С. Юдина и других многопрофильных стационаров Москвы проводят гибридные внутрисосудистые операции при лечении пациентов с инсультом. Работают сразу две хирургические бригады. Одна устраняет тромб, вторая — причины его образования.

Новые возможности трансплантации

Все активнее применяется в городских клиниках трансплантация — еще один критически важный метод лечения. Если 10 лет назад проводилось чуть более 100 таких операций, то в 2023 году их сделано около 600. В особых случаях врачи применяют методику сочетанной, или комбинированной, трансплантации с пересадкой одновременно двух органов.

К примеру, в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского пациентам при необходимости могут провести одновременно трансплантацию почки и поджелудочной железы. Помимо этого, врачи успешно делают сложнейшие операции по методу Пихельмайера. Суть ее заключается в том, что печень полностью извлекается из тела, охлаждается и консервируется специальным раствором на время операции для того, чтобы иссечь очаги патологии. Затем она снова возвращается в тело.

После открытия флагманского центра в институте имени Склифосовского появилось больше возможностей для реализации уникальных подходов к лечению пациентов, ведь тут из девяти операционных две — гибридные. Например, при операции на мозге можно задействовать не только нейрохирургов, но и травматологов, сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов.

Нередко трансплантация становится единственно возможным методом лечения, например при болезни почек. Чтобы сохранить донорский орган во время операции, в городской клинической больнице имени С.П. Боткина применяют технологию машинной перфузии. Консервирующий раствор до момента пересадки органа насыщается кислородом, который постоянно прогоняется с помощью специального насоса через почку. В этом уникальность метода, позволяющего поддерживать высокую жизнеспособность трансплантата во время пересадки. В мае прошлого года в Боткинской провели первую в истории многопрофильной больницы операцию по пересадке сердца, за ней в скором времени последовало еще три.

Уникальные методики протезирования

Значительные успехи достигнуты и в протезировании. Сегодня в московских стационарах успешно выполняют эндопротезирование и установку кардиопротезов. Например, в Морозовской детской больнице проводят уникальные операции по установке детям, включая новорожденных, с пороком сердца специального протеза сердечного клапана, который полностью или частично состоит из специально обработанных тканей человека. Такой клапан растет вместе с маленьким пациентом. Как правило, одной повторной операции для установки уже взрослого протеза достаточно, чтобы он прослужил человеку всю жизнь.

В свою очередь, врачи центра хирургии стопы городской клинической больницы имени С.С. Юдина разработали новый метод при лечении остеонекроза. Это эндопротезирование таранной кости — части голеностопного сустава. Индивидуальный протез изготавливают с помощью 3D-печати, он идеально воспроизводит первоначальную анатомию пациента и лучше приживается.

Врачи спинального центра городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова практикуют уникальную методику протезирования позвоночника с использованием динамических (подвижных) имплантов. Она позволяет полностью восстановить функции позвоночника даже при повышенных нагрузках, которым подвержены, например, профессиональные спортсмены. Инновационный подход сокращает период послеоперационной реабилитации с одного года до полутора месяцев. В 2023 году методика вошла в десятку лучших изобретений в медицине по версии Роспатента.