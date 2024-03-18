«Символ справедливости»: Собянин о дне воссоединения Крыма с Россией

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь воссоединились с Россией, заявил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению главы столицы, сегодня значение этой даты сложно переоценить. Собянин подчеркнул, что этот день является символом восстановления исторической справедливости.

Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: 10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, — заявил мэр.

Собянин добавил, что Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать возникающие трудности, это стало возможным благодаря сплочению и объединению граждан. Он также обратил внимание на то, как изменились Крым и Севастополь за последние 10 лет. По словам мэра, было проделано немало работы, но многое еще впереди.

Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья! — заключил Собянин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения республики с РФ. Он отметил, что глава государства пообщался по телефону с главой региона Сергеем Аксеновым и бывшим полпредом президента в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Российский лидер также пообщался с экс-мэром Севастополя Алексеем Чалым и председателем парламента Крыма Владимиром Константиновым.