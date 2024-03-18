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«Символ справедливости»: Собянин о дне воссоединения Крыма с Россией

Ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь воссоединились с Россией, заявил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению главы столицы, сегодня значение этой даты сложно переоценить. Собянин подчеркнул, что этот день является символом восстановления исторической справедливости.

«Символ справедливости»: Собянин о дне воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости

Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: 10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, — заявил мэр.

Собянин добавил, что Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать возникающие трудности, это стало возможным благодаря сплочению и объединению граждан. Он также обратил внимание на то, как изменились Крым и Севастополь за последние 10 лет. По словам мэра, было проделано немало работы, но многое еще впереди.

Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья! — заключил Собянин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения республики с РФ. Он отметил, что глава государства пообщался по телефону с главой региона Сергеем Аксеновым и бывшим полпредом президента в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Российский лидер также пообщался с экс-мэром Севастополя Алексеем Чалым и председателем парламента Крыма Владимиром Константиновым.

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