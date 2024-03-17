Собянин: На двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

На двух станциях Троицкой линии метро идут финальные строительные работы. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Практически готова «Тютчевская» — с ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек, — сказал глава города.

Мэр отметил, что на строящейся станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Тютчева. В настоящее время идет архитектурная отделка, а также монтаж инженерных систем и остекление вестибюля.

В свою очередь открытие станции «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. Собянин отметил, что готовность остановочного пункта превышает 85 процентов. Специалисты обустроили два художественных панно на тему Дружбы народов. Композиции выполнены в технике римской и флорентийской мозаик.

Все основные работы по строительству станций первой очереди Троицкой линии планируется завершить уже в этом году, заключил глава города в своем Telegram-канале.

11 марта стартовала проходка ствола водоотливной шахты на строящейся Троицкой линии метро. Ее осуществляют на глубине свыше 45 метров с помощью стволопроходческого комплекса «Валентина». Собянин заявил, что строительство новой линии метро планируется завершить до 2027 года. На ней появятся 11 новых станций.