Собянин: За неделю фестиваля «Московская Масленица» испекли 40 тыс. блинов

В столице завершился фестиваль «Московская Масленица». О том, как он проходил, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В этот раз провожали зиму на 29 площадках города. На улице Кузнецкий Мост знаменитые повара круглосуточно выпекали блины. За семь дней фестиваля их было сделано больше четырех тысяч. На улицах Святоозерской и Профсоюзной детей учили готовить главное угощение Масленицы с орехами и малиновым соусом. А на улице Грекова и бульваре Дмитрия Донского — по старинной технологии делали гурьевские, с вишней», — написал Мэр Москвы.

Всего в этом году для посетителей испекли 40 тысяч порций блинов 50 видов. В том числе повара использовали старинный рецепт, которому уже 1019 лет.

Масленицу также отмечали в 27 парках столицы. Для гостей подготовили развлекательную программу. Например, можно было покататься на санях, сделать куклу петрушку или расписать деревянные ложки.