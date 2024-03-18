На выборах президента онлайн проголосовали 3,5 миллиона москвичей

В Москве в электронном голосовании на выборах президента приняли участие 3,5 миллиона человек — это 66 процентов тех, у кого есть аккаунт на mos.ru. Об этом сказал руководитель регионального штаба Москвы по наблюдению за выборами Вадим Ковалев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ по наблюдению за выборами президента.

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Дистанционное голосование стало нормой в столице, отметил он. На выборах президента 15-17 марта через терминалы электронного голосования, находящиеся на участках, и с помощью дистанционного электронного голосования через интернет проголосовало 3,5 миллиона москвичей.

«Это порядка 66 процентов тех москвичей, у которых есть аккаунт на mos.ru, и кто мог проголосовать онлайн. Всего таких более 5,5 миллиона», — сказал Ковалев.

Он добавил, что из-за большого количества желающих проголосовать в первые часы голосования образовалась электронная очередь, но она занимала 4-5 минут. В остальные, по его словам, дни жалоб практически не было.