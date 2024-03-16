Москвичи могут получить бесплатные поездки в метро в честь Масленицы

Москвичам по случаю Масленицы дарят на станциях метро бесплатные поездки в столичной подземке. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— В честь Масленицы мы подготовили тематические мероприятия на станциях метро и на автовокзалах. Мы уже начали проводить конкурсы и дарить пассажирам проездные билеты, — рассказал заммэра.

Жителей столицы 16 марта поздравляют на станциях «Сокольники», «Рижская» и «ЦСКА». 17 марта аналогичные мероприятия также пройдут и на автовокзалах «Красногвардейский», «Северные Ворота», «Южные Ворота».

За участие в конкурсах пассажиры могут получить проездные «Единый» и карты «Тройка» с одной поездкой. Для этого горожанам нужно закончить частушку или отгадать загадку, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фестиваль «Московская Масленица», который пройдет на 29 столичных площадках, приглашает москвичей отведать блинов и послушать музыку, вместе спеть, поучаствовать в традиционных русских забавах и даже пуститься в пляс.