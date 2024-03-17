Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки

Несмотря на кибератаки, электронное голосование в Москве проходит штатно. Система выдерживает все предпринятые хакерами попытки, а все голоса корректно и своевременно записываются в блокчейн. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

Он отметил, что атаки проводятся различными способами, в том числе из-за границы. Также применяются сети компьютеров, которые были приобретены специально для этой цели. Однако система отражает все попытки атак и продолжает работать.

— Само голосование идет штатно, все голоса учитывают, на удобство для пользователей происходящее влияния не оказывает, — приводит слова Массуха официальный сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

Голосование на президентских выборах проходит в период с 15 по 17 марта. Все три дня граждане могут отдать голос онлайн с 08:00 до 20:00. При этом на президентских выборах 2024 года впервые используется дистанционное электронное голосование.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что последний день голосования в столице проходит в штатном режиме.