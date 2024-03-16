Манул Тимоша из Московского зоопарка с наступлением весны стал чаще выходить из укрытия. Видеороликом прогулки зверька поделились в пресс-службе столичного зоосада.

На кадрах видно, как представитель семейства кошачьих греется на солнышке, стоя на деревянном выступе. Он внимательно осматривает свой вольер, который стал наконец постепенно очищаться от снега. Однако спуститься вниз манул пока что не отваживается: на земле до сих пор лежат небольшие сугробы, которые так не любит Тимоша.

— Понизу еще снег, а здесь удобно греться — и загадочно поблескивать глазами, — отмечается в Telegram-канале Московского зоопарка.

Жители и гости столицы впервые смогли понаблюдать за пандой Катюшей в экспозиционном вольере, который открыли для всех желающих 8 марта. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, как городской зоосад готовится к теплому сезону.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала ролик с идеальными буднями панды Катюши и ее мамы Диндин. После плотного обеда семейство решило немного поиграть.