Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля

Столичные специалисты за последние 13 лет отреставрировали около 40 объектов культурного наследия, построенных по проекту или при участии архитектора Федора Шехтеля. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, всего в городе построено порядка 90 зданий, связанных с именем архитектора.

— К примеру, сейчас завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке, — рассказал глава столицы.

Этот дом был построен в конце XIX века. При разработке проекта будущего здания Шехтель вдохновлялся европейскими замками. Его отличительной особенностью являются водосточные трубы с воронками, выполненными в виде парижских горгулий. Они были утрачены, однако столичным специалистам удалось их восстановить на основе сохранившихся фотоснимков, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столице за последние 13 лет специалисты провели реставрацию более двух тысяч памятников архитектуры. В числе наиболее знаковых объектов — Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, а также Миусское трамвайное депо на Лесной улице.