Шехтелевский модерн: как в Москве сохраняют наследие великого архитектора

За последние 13 лет в столице отреставрировали около 40 объектов, построенных по его проектам.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Специалисты отреставрировали фасад особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке. Дом, построенный для архитектора и его семьи в конце XIX века, сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.

Здание было возведено по проекту самого Федора Шехтеля в стиле, переходящем от готики к модерну. Это был второй его дом из трех им построенных и самый ранний из сохранившихся. Вдохновением для него послужили небольшие европейские замки.

Одна из особенностей дома — водосточные трубы с воронками в виде готических гаргулий. Со временем скульптуры были утрачены, и реставраторы воссоздавали их по сохранившимся архивным материалам. Кроме того, восстановили штукатурку на фасаде, кирпичную кладку и кровлю.

Отдельное внимание специалисты уделили старинным окнам: они расчистили оконные заполнения, заменили остекление и привели в порядок цветные витражи. Восстановили также мозаичные панно над главным входом с годом завершением строительства особняка — 1896-й, и над ведущим во внутренний двор с крыльцом с литерами F и S — инициалами архитектора.

Следующим этапом реставрации особняка станет работа над интерьерами. Сейчас специалисты занимаются исследованиями, на основе которых разработают проектную документацию.

Всего за последние 13 лет в Москве отреставрировали около 40 объектов, построенных по проектам архитектора. Так, в 2016 году завершились работы по восстановлению здания скоропечатни Левенсона — одной из лучших типографий Российской империи. В 1899-м владелец «Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона», решив расширить мощности своего предприятия, заказал архитектору Шехтелю проект производственных зданий, отвечающих новейшим требованиям времени.

Комплексная реставрация зданий скоропечатни началась в 2013 году и продолжалась до 2016-го. Основные работы были проведены в административном корпусе. Специалисты отреставрировали барельеф на уровне третьего этажа административного корпуса, воссоздали штукатурные и лепные тяги, исторические надписи и герб над главным арочным входом в здание. Фасадам вернули первоначальное цветовое решение, а исторические интерьеры восстановили по архивным фотографиям.

Архитектор внес свой вклад и в облик усадьбы Гликерии Каратаевой — Ивана Морозова в Леонтьевском переулке. Особняк в Леонтьевском переулке неоднократно перестраивался и менял владельцев. Первоначальный проект дома создал архитектор Александр Каминский: он снес старые послепожарные постройки начала XIX века и возвел современный городской особняк в духе эклектики с элементами классицизма.

В 1895-м здание перешло к благотворителю Ивану Морозову, и его реконструкцией занялся Федор Шехтель. Он привнес много характерных авторских деталей в интерьеры особняка, а также достроил служебные постройки. В 1905 году Адольф Эрихсон пристроил к главному дому каменный двухэтажный флигель. Впоследствии исторический облик особняка сильно изменился: здание надстраивалось, по‑новому оформлялись интерьеры.

Реставрационные работы велись почти четыре года — это была первая комплексная реставрация за всю историю здания. Специалисты привели в порядок анфиладу залов первого этажа, восстановили лепной декор и уникальные живописные вставки на потолках и стенах парадных залов. Недостающие элементы отделки воссоздали по сохранившимся фрагментам. Отдельным этапом работ стала реставрация парадной лестницы: обновили деревянные поручни, гипсовые балясины, лепные карнизы, каменные ступени и литое ограждение.

Еще одним шедевром Федора Шехтеля считается особняк Александры Дерожинской. По замыслу архитектора, важнейшая роль во внутренней планировке отводилась просторному парадному холлу, связывающему между собой все основные помещения. Здесь же разместился камин — один из самых больших в Москве. Особняк оборудовали новейшими достижениями техники — паровым отоплением, вытяжной вентиляцией, канализацией, водопроводом, электричеством, телефонной связью.

Особенностью его реставрации стало воплощение несостоявшегося замысла зодчего — украшение интерьеров рисунками Виктора Борисова-Мусатова. Оригиналы эскизов нашли в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. С помощью цифровых технологий рисунки перевели на структурированные обои и разместили их в холле. Специалисты также восстановили росписи стен и потолков, отреставрировали дубовый паркет, уникальные окна, деревянные и лепные потолки, один из самых больших в Москве каминов и фонарь над лестницей.

Федор Шехтель — один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве рубежа XIX–XX веков. По его проектам в Москве было построено около 90 зданий, многие из которых признаны объектами культурного наследия. В этом году со дня рождения архитектора исполняется 165 лет.