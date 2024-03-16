День работников ЖКХ пройдет на ВДНХ 17 марта

Ежегодно в каждое третье воскресенье марта в России отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в 2024 году праздник выпадает на 17 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специально к этому дню в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон №5) подготовили специальную программу для детей и взрослых. Гостей ждут бесплатные квесты, викторины и экскурсии, на которых они узнают много нового о работе столичных служб, обеспечивающих комфортную жизнь в мегаполисе. С помощью интерактивных экспонатов посетители музея смогут, например, проехать на велосипеде по городским набережным или попробовать себя в роли водителя уборочной техники. Для участия в большинстве мероприятий нужна предварительная регистрация на сайте музея», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:00 начнется экскурсия «Путь воды от рек к городу: как Москва получает питьевую воду». В 13:00 и 17:00 посетители музея смогут принять участие в квесте «Жизнь города», посвященном работе специалистов предприятий и организаций комплекса городского хозяйства Москвы. Участникам предстоит изучить экспозицию и найти ответы на 30 вопросов по 15 темам. Во время прохождения квеста они узнают, кто очищает питьевую воду, чем заняты столичные газовики, как устроен Вечный огонь, по каким принципам функционируют московские ТЭЦ, а также о многом другом.

На экскурсии «Как устроена ТЭЦ?» речь пойдет о снабжении города теплом и электричеством. Она начнется в 14:00. Кроме того, для посетителей подготовили тематическую викторину «ЖКХ от А до Я», на которой можно будет проверить свои знания о городских коммунальных службах и о том, как они работают. Она начнется в 15:00. Участники викторины получат памятные призы. В 16:00 запланирована экскурсия «Пешеходная навигация в городе». Как устроено освещение в городе, расскажут на одноименной экскурсии, которая начнется в 18:00.

Ко Дню работников ЖКХ на официальном сайте ВДНХ опубликуют фотоматериалы из альбома 1939 года «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и ее санитарно-гигиеническое обслуживание». В подборке представлены уникальные исторические фотографии, на которых запечатлели строительство городской дренажной системы, работу патрульной службы уборки, старинную поливочную машину и машину для подметания.