Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве за первые два дня выборов

К окончанию второго дня голосования на выборах президента РФ почти 4,3 миллиона человек проголосовали в Москве. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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"На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 миллиона 286 тысяч 496, из них ДЭГ - 3 миллиона 188 тысяч 462, бумажные бюллетени - 1 миллион 98 тысяч 34", - сказала Ольга Кириллова.

Напомню, проголосовать на выборах президента в Москве онлайн или на избирательных участках можно до 20:00 17 марта.