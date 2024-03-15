Столичные рестораторы готовят к открытию летние веранды

С 15 марта столичные рестораторы приступили к монтажу летних веранд при стационарных заведениях. Их обустройство продлится чуть более двух недель. Для посетителей веранды откроются 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября.

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«Завтракать, обедать и ужинать на летних верандах — одно из любимых сезонных удовольствий горожан. Москва давно стала законодателем мод Москва давно стала законодателем мод в их оформлении. Сейчас у нас насчитывается более 3,7 тысячи летних веранд», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Веранда должна быть включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 2022 года получить эту услугу предприниматели могут и в электронном виде. Она оформляется бессрочно и бесплатно. Ограничений по срокам подачи заявок на включение летнего кафе в схему нет: предприниматель может сделать это в любое удобное для него время, не дожидаясь начала летнего сезона. В прошлом году поступили 444 обращения за услугой в электронном виде.

Контроль за обустройством конструкций летних веранд в столице осуществляет Объединение административно-технических инспекций города Москвы, а за их размещением — столичная Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

«Все летние веранды в Москве подлежат строгому учету и внесению в городскую схему размещения. Кроме того, сезонные кафе должны не только гармонично вписываться в архитектурный стиль столицы, но и не мешать ее жителям», — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства напомнил, что основные требования к установке летних кафе — необходимость обеспечить безопасность и устранить помехи для пешеходного движения. Кроме того, веранды должны находиться строго в соответствии с границами и площадью, которые предусмотрены схемой размещения. Нормативы предписывают летним кафе располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее 10 метров от остановок и не менее пяти метров от подземного перехода.

Сейчас в схему размещения включено более 3,7 тысячи летних кафе, 1,9 тысячи из которых находится в Центральном административном округе. Все их оборудуют по типовому проекту, но каждый ресторан вправе разработать проект индивидуального архитектурно-художественного решения и согласовать его с Архитектурным советом города Москвы.