Тимати и Диана Гурцкая посетят штаб по наблюдению за выборами в Москве

Рэпер, бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и певица, народная артистка РФ Диана Гурцкая посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году, который расположен на улице Тимура Фрунзе в центре столицы. Об этом сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев.

"У нас действительно будет очень много гостей на площадке штаба, традиционно будут и представители политических партий, социологи. Сегодня к нам приедут голосовать Тимати, Диана Гурцкая. Много людей очень разных будут посещать наш штаб", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что 7 тыс. наблюдателей от общественной палаты столицы следят за ходом голосования на выборах президента РФ в Москве, присутствуя на каждом избирательном участке по месту жительства, а также в штабе на улице Тимура Фрунзе, где ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 08:00 мск до 20:00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно можно на elec.mos.ru - с 08:00 мск 15 марта до 20:00 мск 17 марта.

Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в столице. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования (ТЭГ). Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции "Выбираем вместе - 2024" программы "Миллион призов". Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

О выборах

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.