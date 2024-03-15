День добрых дел: горожанам рассказали о хороших и полезных поступках

Москвичи могут стать волонтерами, взять опеку над животным, живущим на «Городской ферме», а также покормить птиц и белок, обитающих на парковых территориях.

© Пресс-служба ВДНХ

Ежегодно 15 марта отмечается День добрых дел. В честь праздника ВДНХ рассказывает о хороших и полезных поступках, которые точно сделают этот мир лучше.

Стать волонтером и помогать людям

На главной выставке страны уже почти три года действует собственный волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ». Добровольцы участвуют в организации мероприятий, подсказывают гостям путь к нужной точке, помогают смотрителям музеев, сопровождают туристические группы и обеспечивают комфортное пребывание посетителей на территории. Кроме того, они регулярно проходят специальное обучение общению с людьми с инвалидностью и успешно применяют полученные навыки. Например, недавно волонтеры ВДНХ сопроводили пожилую женщину с инвалидностью в составе экскурсионной группы в павильон № 75. Гостью тепло встретили, предоставили инвалидную коляску и помогали при передвижении по территории.

Помимо этого, волонтеры регулярно участвуют в мероприятиях выставки и организовывают собственные проекты. Например, ко Дню писателя участники волонтерского корпуса провели акцию #КниговоротВДНХ и передали более одной тысячи книг для открытых книжных пунктов, расположенных на территории выставки. Поучаствовать в новом этапе акции может каждый гость ВДНХ — пункты сбора книг работают ежедневно с 10:00 до 20:00 в информационных центрах в парке «Орион», на площади Промышленности и в семейном хабе.

Добровольцы корпуса «Амбассадоры ВДНХ» бесплатно посещают мероприятия партнеров, получают верифицированные часы и оценки на портале dobro.ru, а также благодарности, им вносят записи в личную книжку. В ряды волонтерского корпуса может вступить каждый, кому уже исполнилось 16 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте ВДНХ.

Взять опеку над животным

«Городская ферма» на ВДНХ приглашает присоединиться к программе «Фермерская опека». Проект создан для всех, кто выступает за сохранение гармонии между человеком и природой. Чтобы стать опекуном, нужно выбрать животное, заключить договор о спонсорстве и получить карту клуба друзей «Городской фермы». Например, сейчас в покровителях нуждаются альпаки Шоколадка и Черничка, северный олень Сказка и семейство кроликов.

Программа позволяет лучше кормить, ухаживать и содержать животных. Благодаря поддержке и заботе опекунов «Городская ферма» может содержать больше подопечных.

Сейчас здесь гости могут познакомиться с самками песцов Тундрой и Арктикой, имена которых недавно выбрали участники проекта «Активный гражданин», милой овечкой Маа, героем соцсетей северным оленем Сказкой, дружелюбным козлом Богданом, общительным семейством нутрий и другими зверями.

Вход на территорию «Городской фермы», ставшей на время прототипом современной деревни под названием Ново-Простоквашино, свободный (со вторника по четверг с 10:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00). Экспозиция организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Покормить птиц и белок

Парковая зона ВДНХ — излюбленное место птиц и белок. Чаще всего пернатых и пушистых обитателей выставки можно встретить у каскада Каменских прудов, в парке «Останкино» и на экотропе в Шереметьевской дубраве.

На территории «Останкина» размещено 14 деревянных кормушек, в которые можно положить полезную пищу. Большая часть домиков находится в окрестностях Садового пруда.

Гостей, желающих покормить птиц и зверьков, просят оставлять только правильные лакомства: грецкие и кедровые орехи, сухофрукты, семечки подсолнуха, подсушенные крошки белого хлеба, зерна пшеницы и ячменя, сушеные фрукты и ягоды. Угощение не должно быть соленым, жареным или сладким, а также содержать ароматические или вкусовые добавки.