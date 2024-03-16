К утру второго дня выборов в Москве онлайн проголосовали 2,5 млн человек

К утру 16 марта число проголосовавших онлайн на выборах президента страны москвичей достигло 2,5 миллиона, за минувшую ночь было выдано около 200 тысяч цифровых бюллетеней. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Второй день голосования в городе начался штатно, избирательные участки открылись вовремя, на местах работают наблюдатели, отметил глава штаба Вадим Ковалев.

В самом штабе видеонаблюдатели работали всю ночь - они следили за тем, чтобы на участках не было посторонних и манипуляций с бюллетенями.