Собянин: Московские культурные центры поставили рекорд посещаемости

В Москве работает около 250 культурных центров, которые в рамках нацпроекта «Культура» подвергаются реконструкции. Цель — создать современные пространства для творчества, спорта, работы и отдыха. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Некоторые из этих центров, история которых связана с советскими домами культуры, требуют капитального ремонта после многолетней эксплуатации. За последние три года уже отреставрировано 88 культурных центров, планируется еще 14 объектов к 2024 году.

«Реконструкция зданий идет рука об руку с переоснащением современным оборудованием. С 2020 года мы поставили в культурные центры почти шесть тысяч единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое», — отметил мэр Москвы.

В прошлом году было создано более 7,5 тыс. секций и объединений, насчитывающих 118 тыс. постоянных участников всех возрастов. Культурные центры столицы проводят ежедневно концерты, спектакли, спортивные соревнования, литературные чтения и другие мероприятия. В прошлом году было организовано более 26 тыс. таких событий в учреждениях. В 2023 году московские культурные центры посетили 2,5 млн гостей, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году.

Один из самых популярных культурных центров столицы — ЗИЛ. В нем расположены более 30 клубов и секций. Некоторые из них имеют долгую историю, включая драматический театр имени С.Л. Штейна, основанный в 1937 году. ЗИЛ также является площадкой для различных проектов, таких как театральная лаборатория и поддержка молодых исполнителей в музыке и танцах. В этом культурном центре есть возможность развивать творческие и экспериментальные работы, а также увидеть уникальные спектакли и концерты.

В культурном центре «Зеленоград» есть более 60 клубов и объединений, 27 из которых являются лауреатами конкурсов. Театр-студия «Контакт» и хор «Ковчег» работают там уже 41 год. У «Контакта» много успешных премьер и наград, а «Ковчег» выступает по всей России и за ее пределами с классической музыкой.

«Балетная студия “Грация” за годы работы выпустила несколько поколений танцоров, для которых балет стал самым настоящим призванием и делом всей жизни. Основу репертуара “Грации” составляют классическая и современная хореография, а также игровой сюжетный танец», — добавил Сергей Собянин.

Один из крупнейших в городе культурных центров — «Меридиан» — находится на Профсоюзной улице. Он предлагает около 80 кружков и проводит спектакли, выставки, фестивали, концерты, лекции и мастер-классы. С 2021 года «Меридиан» стал главной площадкой фестиваля «Видеть музыку», где выступают музыкальные театры из разных городов России. Культурный центр также занимается реализацией проектов, посвященных кино, туризму, литературе и театру, предоставляя возможности молодым талантам представить свои работы и проводить встречи с писателями и литературоведами.