В Москве из «Аптекарского огорода» украли подснежники

В Москве из Ботанического сада Московского государственного университета «Аптекарский огород» посетительница украла подснежники. Об этом в четверг, 14 марта, сообщается в Telegram-канале оранжереи.

Уточняется, что цветы похитила неизвестная женщина в красном головном уборе. Она перелезла через ограждение у главного входа и срезала подснежники.

«Мы в полнейшем шоке и недоумении — это как так вообще можно?!» — задались вопросом сотрудники «Аптекарского огорода».

13 марта главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве расцвели первые весенние цветы — подснежники. Она пояснила, что первыми на яркие солнечные лучи реагируют московские скверы.