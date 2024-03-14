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В Москве из «Аптекарского огорода» украли подснежники

В Москве из Ботанического сада Московского государственного университета «Аптекарский огород» посетительница украла подснежники. Об этом в четверг, 14 марта, сообщается в Telegram-канале оранжереи.

В Москве из «Аптекарского огорода» украли подснежники
© globallookpress.com

Уточняется, что цветы похитила неизвестная женщина в красном головном уборе. Она перелезла через ограждение у главного входа и срезала подснежники.

«Мы в полнейшем шоке и недоумении — это как так вообще можно?!» — задались вопросом сотрудники «Аптекарского огорода».

13 марта главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве расцвели первые весенние цветы — подснежники. Она пояснила, что первыми на яркие солнечные лучи реагируют московские скверы.

«Снег, скопившийся за зиму, частично вывозится, и здесь первыми появляются "прогалины" за счет тепла, поступающего с глубины почвы и от вертикальных строений», — отметила синоптик.
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Татьяна Позднякова
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