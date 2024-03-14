Первые эндоскопические центры для детей начали работу в Москве

Первые эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ у юных жителей столицы начали работу в Москве. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пилотный проект реализуется в Морозовской детской городской клинической больнице, а также в детской больнице имени З. А. Башляевой.

— Этот проект уникальный, аналогов в России ему нет. Раньше детей, которым необходимо было провести такого рода исследование, госпитализировали на несколько дней. (...) Процедура занимает буквально несколько часов и позволяет увеличить пропускную способность, а следовательно, и доступность такого вида исследования, — отметила заммэра.

Ракова подчеркнула, что эндоскопические центры оснащены инновационным оборудованием, благодаря чему повысилось качество диагностических процедур и лечения, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 марта глава города Сергей Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра Института Склифосовского. Он отметил, что за первые два часа большинство пациентов получают полный комплекс исследований, за это время ставится диагноз и принимается решение о лечении.

В конце февраля мэр столицы осмотрел новый корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Больница станет крупнейшим медкомплексом Москвы. Корпус лучевой терапии стал десятым и финальным.