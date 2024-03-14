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В Москве построят жилье по реновации на месте неэффективно используемого участка

Жилые дома по реновации появятся на неэффективно используемом участке на юго-западе Москвы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве построят жилье по реновации на месте неэффективно используемого участка
© РИА Новости
"Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Черемушках. Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание", - сказал Собянин.

По его словам, проект даст горожанам порядка 570 рабочих мест.

На сегодня уже одобрены и находятся в стадии реализации 70 проектов КРТ общей площадью больше 895 га, уточнил мэр.

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Сергей Собянин
Москва
Черемушки
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