В Москве построят жилье по реновации на месте неэффективно используемого участка

Жилые дома по реновации появятся на неэффективно используемом участке на юго-западе Москвы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Черемушках. Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание", - сказал Собянин.

По его словам, проект даст горожанам порядка 570 рабочих мест.

На сегодня уже одобрены и находятся в стадии реализации 70 проектов КРТ общей площадью больше 895 га, уточнил мэр.