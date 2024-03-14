Метеорологическая весна пришла в Москву

В Москве в четверг, 14 марта, наступила метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он отметил, что метеорологическая весна наступила в столице на неделю раньше прогнозов. Ночью в Москве столбики термометров опустились до минус 4,2 градуса, а днем ожидается повышение температуры до плюс 6 градусов. Таким образом, средняя температура за сутки будет выше нуля градусов.

— С учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна, — резюмировал Тишковец в Telegram-канале.

В Москве на этой неделе будет переменчивая погода с неустойчивыми температурными показателями, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также предположила, когда в столице растает снег.

Кроме того, в столичном регионе 13 марта началось активное таяние почвы, что ознаменовало приход весны. Освободившаяся от мерзлоты земля начнет активно впитывать воду. Так как первый месяц весны не богат на осадки, то талые воды особенно необходимы. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.