В Москве введут идентификацию и рейтинг пользователей электросамокатов

Операторы аренды электросамокатов Москвы введут в своих приложениях идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание правил дорожного движения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

По словам вице-мэра, изменения планируют ввести в этом сезоне. Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, нарушивших ПДД.

Документ предусматривает штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей за оставление использующим СИМ лицом места ДТП, если он стал участником аварии без признаков уголовного преступления. Для водителей СИМ, во время происшествия оказавшихся в алкогольном или наркотическом опьянении, могут ввести штраф в 30 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».