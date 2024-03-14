Вильфанд пообещал весеннюю погоду в Москве на выходных

На этой неделе весна начнет проявлять себя во всей красе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Вечерняя Москва» узнала подробный прогноз погоды в столице.

По его словам, до конца недели будет преобладать антициклоническая погода. Это значит, что ночью в отсутствие облаков приземный слой воздуха будет вымораживаться, а днем солнечные лучи вновь повысят температуру. Они как раз уже насыщены энергией — не так много времени остается до дня весеннего равноденствия.

— Получается хорошая, красивая весенняя динамика: в пятницу, 15 марта, ночные температуры минус 6–8, дневные плюс 4–7, — говорит синоптик. — Кстати, высокие температуры связаны еще и с тем, что воздушные массы во второй половине недели будут перемещаться с юго-запада и юга. Поэтому ночью в выходные дни будет теплее: минус 4 – плюс 1 градус. Днем от 4 до 8 градусов тепла.

При такой погоде, когда ночью трещат морозы, а днем происходит серьезное повышение температуры, возможен процесс, который принято называть сублимацией или разгонкой. Снег, минуя жидкую фазу, сразу переходит в газообразное состояние — в водяной пар.

— Высота снега понизится — к концу недели примерно на 3 сантиметра, — уточняет Вильфанд. — При этом не будет луж.

Несмотря на это, сугробы, по словам метеоролога, лежать будут еще долго.

— В этом году очень высокая плотность снега, — подчеркивает ученый. — Было много оттепелей, и он слежался. В этом году примерно на 40–50 процентов энергии потребуется больше, чем обычно, чтобы снег полностью сошел.

В воскресенье, 17 марта, синоптики прогнозируют понижение давления. Появятся облака, и ночные температуры будут уже около ноля. Но в то же время и дневные значения начнут постепенно падать.