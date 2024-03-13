Весенняя смена для детей участников СВО пройдет в Музее Победы

В Музее Победы подготовили каникулярную программу «Весна Побед» для 300 школьников, в том числе детей из семей участников СВО. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Мероприятия стартуют 18 марта и будут проходить в течение пяти дней с 08:30 до 19:00.

— Мальчишек и девчонок также ждут патриотические квесты, экскурсии, развивающие игры, детские фестивали, концерты, мастер-классы и многое другое. Все мероприятия проходят на территории музейного комплекса на Поклонной горе. В распоряжении детей будут более 10 гектаров парковой территории, уникальная площадка военной техники — музей «Г.О.Р.А.», концертный зал, кинотеатр, пространства экспозиций и лекториев, детская площадка, веревочный городок, — рассказала директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

Вторая смена клуба «Каникулы в Музее Победы. Весна Побед» запланирована на период с 8 по 12 апреля. В ней могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 13 лет.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 13 марта пройдет премьера многосерийного фильма режиссера Игоря Угольникова «По зову сердца». Картина повествует об ополченцах, которые помогли Красной армии спасти Москву.

Кроме того, в марте в киноклубе «Поклонка» покажут четыре новых фильма. Перед каждым показом картину представит ведущий клуба, киновед Геннадий Ходос.