На базе столичной больницы № 13 открылся центр гнойной хирургии

Новый центр гнойной хирургии открылся на базе Городской клинической больницы № 13 в Москве. Об этом в среду, 13 марта, сообщил главный врач стационара Сергей Аракелов.

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По его словам, ежегодно здесь смогут принимать больше пяти тысяч пациентов. В числе инновационного оборудования, которое установят в центре, будет 3D-принтер для печати индивидуальных имплантов. Это позволит учитывать все анатомические особенности пациентов и максимально сохранять опорную функцию утраченной конечности.

— На сегодняшний день в составе центра гнойной хирургии на базе ГКБ №13 работают два линейных отделения, профильное отделение реанимации и интенсивной терапии, амбулаторный блок и стационар кратковременного пребывания, — рассказал Аракелов.

В новом центре будут использовать методики двухэтапной артропластики суставов лечебными антибактериальными эндопротезами, а также имплантсохраняющие методики для устранения острой перипротезной инфекцией. Врачи будут принимать пациентов и с некротическими инфекциями мягких тканей, синдромом диабетической стопы и другими недугами.

Помимо хирургов, травматологов-ортопедов и врача-терапевта здесь также будут работать ангио- и нейрохирург. Они будут консультировать пациентов по самым разным вопросам: от ревматологии до микологии.

Также до конца 2024 года в столице введут в эксплуатацию флагманский центр в городской клинической больнице имени Буянова.