Выставка «Крылья Победы» о героях авиации откроется в Музее Победы

В Музее Победы 19 марта откроется выставка «Крылья Победы». Экспозиция посвящена героическому пути и подвигам летчиков в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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На выставке представят боевой путь 324-й авиационной истребительной дивизии. Ее командиром был Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Посетители экспозиции увидят шинель героя, макет его самолета, мемуары и различные документы.

— Выставка объединит наиболее интересные экспонаты из школьных музеев Москвы и Калуги, посвященных героям авиации. В Музее Победы покажут уникальные раритеты, сохранившиеся до наших дней: рукописи и печатные издания периода Великой Отечественной войны, летные книжки, карты и многое другое, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Недавно исторический проект музея «Лица Победы» пополнился биографией поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова. 5 марта поэту исполнилось бы 105 лет. По этому случаю историю жизни и фотографию Фатьянова внесли на вечное хранение в Музей Победы. Биографию писателя передала в музей его внучка Анна Фатьянова.

Также на вечное хранение в Музей Победы передали коллекцию наград и документов участника Великой Отечественной войны, разведчика Ростислава Григорьевича Кравченко.