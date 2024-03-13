Выставка «Выпуск. История. Суриковский» открылась в Москве

Выставка «Выпуск. История. Суриковский» открылась в Паркинг Галерее в Москве, рассказали «Мосленте» организаторы. Этой экспозицией, посвященной Московскому государственному академическому художественному институту им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, парк «Зарядье» начал новый выставочный цикл.

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Он расскажет о наследии ведущих художественных вузов столицы. В экспозиции представлены произведения из фонда института, собрания Союза художников России, РОСИЗО, Студии военных художников им. М.Б. Грекова и частных коллекций. В общей сложности здесь представлены произведения 198 авторов, охватывающие период с 1934 года и по наши дни. Например, это Аристарх Лентулов, Игорь Грабарь, Вячеслав Забелин, Константин Юон, Дмитрий Жилинский и другие.

Особое внимание на выставке уделено периоду с шестидесятых по девяностые годы, когда институт активно развивался и формировались новые факультеты и мастерские. Кроме того, в Паркинг Галерее можно увидеть работы ученицы Александра Дейнеки Клавдии Тутеволь, которые никогда не экспонировались.

«Для человека, не знакомого с институтом, выставка станет открытием: получив классическое образование, молодые художники выбирают свой собственный стиль и путь в творчестве», — отметил ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин.

Ранее Музей Москвы открыл новую выставку проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации отдельных районов столицы.