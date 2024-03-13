34 километра коллекторной сети капитально отремонтируют в столице

Капитальный ремонт и модернизацию 18 коммуникационных коллекторов проведут в столице в 2024 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году проведем работы по капитальному ремонту и модернизации в 18 коллекторах общей протяженностью около 34 километров», — отметил Петр Бирюков.

В честности, на юго-западе столицы завершится комплексная модернизация коллектора «Ленинский-131», а в Центральном административном округе — коллекторов «Новый Арбат» и «Зубовский».

В ходе ремонта специалисты восстановят гидроизоляцию сооружений, усилят строительные конструкции, заменят технологические и кабельные металлоконструкции, при необходимости обновят системы пожарной сигнализации и контроля газовоздушной среды. Расположение коллекторов позволяет ремонтировать их без разрытий, не нарушая городской ландшафт.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальная подземная система, не имеющая аналогов в мире по размерам, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Ее общая протяженность превышает 815 километров.