Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Утверждена целевая программа набора в городские колледжи для московских школьников, окончивших девять классов. Для них будет создано 10 тысяч дополнительных мест. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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Ожидается, что реализация программы позволит увеличить число выпускников девятых классов, поступающих на бюджетные места в колледжи, примерно в 1,5 раза — около 30 тысяч человек ежегодно. С учетом выпускников 11-х классов общее количество поступающих в колледжи достигнет 40 тысяч человек, которые смогут освоить одну из более чем 100 специальностей.

Это полностью удовлетворит спрос молодых людей на получение перспективных и востребованных профессий, что позволит им уже в 18–19 лет начинать самостоятельную жизнь. Кроме того, реализация программы поможет восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономическом и социальном секторах.

«С прошлого года модернизируем систему среднего профобразования: меняем его содержание и инфраструктуру. До конца 2024 года усовершенствуем больше 230 существующих и создадим порядка 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей», — написал Мэр Москвы.

В основе комплекса мер по модернизации системы среднего профессионального образования лежат два базовых принципа:

— актуальность и востребованность, то есть образовательные программы разрабатывают при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций;

— практикоориентированность — студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса обучения в колледже, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников.

В рамках модернизации системы среднего профессионального образования трансформируется его инфраструктура и содержание.

Один из ключевых элементов изменений — постоянное взаимодействие с работодателями, подготовка студентов под их запрос. Для этого формируется широкий пул партнеров, среди которых есть представители крупных корпораций космической, информационной, строительной, машиностроительной, пищевой и других отраслей. Это такие компании, как госкорпорация «Ростех», Московский метрополитен, «Шереметьево безопасность», ПАО «МОЭК», АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», ООО «Главстрой», ПАО «МГТС», ПАО «Ростелеком», ГУП «Мосгортранс», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ассоциация «Российские автомобильные дилеры», ООО «Инженерстрой», ООО «Спецград», АО «Московский автомобильный завод “Москвич”», АО «Научно-производственное предприятие “Торий”», холдинг «Объединенные кондитеры» и другие.

Модернизация и создание новых мастерских и лабораторий в колледжах позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое используют на предприятиях города.

В столице появляются новые учебные площадки практической подготовки, расположенные рядом с предприятиями — потенциальными работодателями. Так, уже в сентябре этого года откроют специализированную площадку в индустриальном парке «Руднево», где более тысячи студентов колледжей будут обучаться промышленным специальностям, включая производство беспилотных летательных аппаратов.

Внедряется новый подход к оценке качества подготовки выпускников, в котором активное участие принимают сами работодатели. Уже второй год реализуют уникальную практику — проведение квалификационного экзамена на присвоение разряда на базе работодателей в условиях реального производственного процесса. Его успешное прохождение дает студентам существенное преимущество — возможность получить разряд и предложение о трудоустройстве одновременно.

Работодатели участвуют и в разработке содержания и критериев оценки выпускного демонстрационного экзамена, входят в состав экзаменационной комиссии.

Для повышения качества обучения практическим навыкам к процессу привлекают мастеров профильных предприятий и организаций. Преподавателей колледжей направляют стажироваться на предприятия для актуализации профессиональных знаний и навыков. В 2024 году такие стажировки пройдут 1050 педагогов, реализующих обновленные программы обучения.

С сентября 2023-го педагогам, сотрудникам и студентам 20 столичных колледжей стали доступны электронные сервисы «Московской электронной школы». С этого года ими будут пользоваться все 53 городских колледжа.

В 2023 году организовали дополнительную программу профориентации и профтестирования девятиклассников, которая знакомит ребят с широким спектром современных профессий и колледжами Москвы.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий колледжей» и в подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».