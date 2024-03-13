В Москве распустились первоцветы

Из разных концов Москвы приходят сообщения о расцветающих подснежниках. В конце февраля первые цветы в Ломаковском музее старинных автомобилей и мотоциклов заметил его владелец Дмитрий Ломаков, а 9 марта фото с подснежниками из двора в Басманном районе выложил депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.

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Сообщают о первых весенних цветах и пользователи соцсетей. А у Дмитрия Ломакова с этими растениями вообще особые отношения. Он сам посадил их по всей территории музея 25 лет назад.