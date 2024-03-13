Электрички Киевского направления следуют в Подмосковье с отставанием от графика

Пригородные поезда Киевского направления из Москвы в сторону Московской области задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в Telegram-канале.

Отмечается, что поезда МЦД-4 также следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Кроме того, ожидаются задержки движения электричек из области в сторону Москвы. В МЖД призвали следить за объявлениями на станциях и принесли извинения за доставленные неудобства. Компания принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов.

Напомним, что аналогичные проблемы возникли вчера, 12 марта. По техническим причинам движение на станции Апрелевка было затруднено, из-за чего поезда Киевского направления и МЦД-4 курсировали с увеличенным интервалом. К вечеру движение поездов на станции удалось восстановить. В МЖД сообщали, что железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.