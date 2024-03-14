Синоптики пообещали москвичам до плюс 7 градусов 14 марта

Жителей столичного региона в четверг, 14 марта, ожидает переменная облачность, без осадков и местами гололедица. Температура воздуха составит до 7 градусов тепла.

В Москве днем будет 5-7 градусов тепла, а ночью может похолодать до минус 5. В Московской области днем прогнозируют 2-7 градусов тепла, а в ночное время — до минус 8 градусов.

Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

Начало метеорологической весны в Москве может быть положено 15 марта, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец. Он утверждает, что метеорологическая весна предполагает устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.

В Москве на этой неделе будет переменчивая погода с неустойчивыми температурными показателями, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного Метеобюро. Она также предположила, когда в столице растает снег.

Кроме того, в столичном регионе 13 марта началось активное таяние почвы, что ознаменовало приход весны. Освободившаяся от мерзлоты земля начнет активно впитывать воду. Так как первый месяц весны не богат на осадки, то талые воды особенно необходимы. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.