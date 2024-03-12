На 29 площадках проходит фестиваль "Московская Масленица". На каждой из них - конкурсы, мастерские народных промыслов, концерты и, конечно же, горы блинов. Например, на площади перед ЦУМом развернулась блинная, где повара столичных ресторанов решили устроить нешуточный марафон. Всю неделю они пекут блины 24 часа в сутки. И что бы вы думали? Желающих поесть блинов даже глухой ночью, оказывается, нашлось немало. В этом убедились корреспонденты "РГ", отправившись к блинному месту после работы.

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На часах 21.10. Едва повернув с Рождественки на Кузнецкий Мост, слышим знакомую мелодию. "Калинки-малинки" - подпевают пары, явно уже закусившие. Ближе к ЦУМу праздник еще слышнее. На небольшой сцене выступают ряженые, скоморохи зовут играть, а к домикам с блинами выстроились очереди. В крытом павильоне, украшенном множеством самодельных кукол в народных нарядах, огромный выбор блинов. Он открыт и днем, и ночью, готовят повара популярных столичных ресторанов. В самом первом из них - "Гриль Пати", как выяснилось, за день испекли почти две сотни блинов.

"Берут и с маслом, и со сметаной, и с сыром-ветчиной-семгой", - рассказала продавец блинной Наталья Иванова.

Проконтролировать работу и проверить мастерство поваров приехал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Оценил техническое оснащение и выносливость блинниц, а убедившись, что они справляются с круглосуточной нагрузкой, попробовал и сам угощение. Остался доволен: "Блины отменные, техника идеальная, всех накормим - и москвичей, и гостей города", - отметил он.

После полуночи, по словам Миронова, в блинную идут в основном туристы, нагулявшись по городу - им спешить некуда, утром не на работу.

"Москва - туристический центр, наши фестивали пользуются у путешественников невероятной популярностью. Для многих из них открытие круглосуточной блинной - настоящий подарок, ведь тут можно не только сфотографироваться в красивом месте, но и перекусить".

Впрочем, заглядывают в ночную блинную и москвичи, после работы во вторую смену, чтобы дома не заморачиваться с поздним ужином. А еще влюбленные, которые специально выбрали Кузнецкий Мост местом встречи.

"Мы любим устраивать свидания в необычных местах, поэтому пришли на фестиваль. Заказали безалкогольный глинтвейн и блины с красной икрой и творожным сыром", - рассказали Анна и Антон корреспондентам "РГ".

Самых активных москвичей ждут угощения и приятные подарки

Встретилась на праздничной площадке и мама с маленьким сыном.

"Ребенку так понравились эта атмосфера и красивые декорации площадки, что он совсем забыл про сон", - рассказала Анастасия и с гордостью показала, как четырехлетний мальчик замечательно расписал на мастер-классе деревянную матрешку. Захватив с собой блинов, поздние гуляки пообещали в пятницу вернуться сюда снова уже всей семьей: "Времени готовить у меня совсем нет, а живем тут неподалеку, проще купить".

Цены, кстати, на всех площадках, как и в обычном магазине или общепите. Один блин стоит от 200 рублей, с начинкой, например, с красной рыбой или бананами, - 300 рублей. За 420 рублей блин приготовят как в ресторане - с мороженым, шоколадной пастой и миндальной стружкой. Кому блины надоели, может купить за те же деньги колбаски в булочке или пончики - меню фестиваля самое разнообразное.

Подальше от центра, на окружных площадках приготовят блины, которые славятся в регионах России и разных странах. К примеру, можно отведать блины с вареньем из шишек и мандаринов, из тыквы и арбуза - так их едят в Крыму. Можно найти и французские блинчики с шоколадом и фруктами, а также азиатские - тонкие и хрустящие с яйцом и сдобной начинкой "баоцзы". Всего на фестивале 50 видов блинов, 200 начинок и соусов!

В парках кроме поедания блинов можно посмотреть на выступления национальных коллективов, принять участие в старинных играх и забавах: катании на хаски, создании чучела из соломы и венка из лент.

Между тем

Самые активные москвичи могут получить в ходе Масленицы и подарок. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Миллион призов" и выбрать подарок, а забрать его на ближайшей к дому площадке фестиваля, предъявив QR-код из раздела "Заказы". К примеру, каждый может получить сладкий подарок. Чайную пару из эксклюзивной коллекции или набор конфет вручат участникам проекта "Активный гражданин". Теплый плед с тематическим принтом согреет пользователей платформы "Электронный дом". Для участников проекта "Город заданий" в дополнение к пледу приготовили еще и подушку с изображением Масленицы.