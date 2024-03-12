«Остров Мечты» подготовил масленичную программу

Московский парк развлечений «Остров Мечты» подготовил для своих гостей масштабную масленичную программу. В воскресенье, 17 марта, в городском променаде парка посетителей будут ждать мастер-классы, а также музыкальные и танцевальные представления, связанные с древним русским праздником.

Масленичные гулянья пройдут с 12:00 до 16:00 на площади «Москва» городского променада. В 12:45 гостям представится возможность расписать деревянную матрешку и ложки. В 13:00 прозвучат самые известные песни и частушки о весне и Масленице в исполнении народного вокального коллектива.

В этот день также состоятся выступления артистов в русских народных костюмах, они покажут публике акробатические номера и зрелищные трюки, а для посетителей устроят веселые игры, хороводы и конкурсы с подарками от ведущих. В 14:10 состоится яркое танцевальное шоу с участием команды брейк-дансеров. В 14:50 гости праздника смогут попробовать свои силы в старейшем ремесле на Руси — плетении из лыка — и создать свою уникальную куклу.

Ранее «Остров Мечты» провел в Международный женский день большую бесплатную праздничную программу. В городском променаде парка женщины получили поздравления с цветами, гости оценили представления циркачей, выступления музыкантов, а также поучаствовали в мастер-классах.