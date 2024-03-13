Москвичей пригласили на кинопоказ и акцию к 100-летию писателя Бондарева

Мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею писателя-фронтовика Юрия Бондарева, пройдут в Музее Победы 15 марта. Об этом в среду, 13 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

В рамках праздника в музее состоится бесплатный кинопоказ фильма «Горячий снег», который был снят на основе одноименного романа писателя, а также литературно-патриотическая акция «Ромашка Победы. Семейная история войны». В зале с диорамой прозвучат солдатские письма с фронта и отрывки из произведений Бондарева.

— Всю войну Бондарев прошёл артиллеристом на младших командных должностях. Участвовал в тяжёлых боях во время операции по форсированию Днепра, освобождении столицы Украинской ССР. Воевал в Польше и Чехословакии, — рассказали в учреждении.

Кинопоказ начнется в 13:00, а патриотическая акция — в 15:00.

Также в этот день в Музее Победы пройдет бесплатная лекция «Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция». Присоединиться смогут все желающие, для этого необходима предварительная регистрация на сайте музея.