Более 50 видов блинов подадут гостям фестиваля «Московская Масленица»

Фестиваль «Московская Масленица» проходит на 29 фестивальных площадках столицы с 11 по 17 марта. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Свыше 50 видов блинов подадут гостям фестивальных площадок по всей столице. Кроме того, посетители смогут попробовать 200 видов начинок и топпингов. В пресс-службе добавили, что впервые в истории «Московской Масленицы» жители и гости столицы увидят бочку, объемом в 500 литров, наполненную сбитнем.

Для посетителей площадки в Камергерском переулке приготовят огромные блины диаметров 80 сантиметров. Также гости фестиваля смогут купить антикварные и винтажные предметы интерьера, например, самовары разных времен и производителей и изделия из глины.

В 2024 году Масленица проходит с 11 по 17 марта. Это неделя традиционных народных гуляний и хорошая возможность провести время с семьей. «Вечерняя Москва» совместно с сервисом «Яндекс Путешествия» рассказывает о локациях, где москвичи и гости столицы смогут весело провести время и проводить зиму.

В комментарии «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья и в какое время дня лучше всего баловать себя праздничным блюдом.