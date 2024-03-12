На выставке «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи

На международной выставке-форуме «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) из других стран. Порядка 2000 участников ВФМ-2024 из 147 государств приехали на выставку, чтобы вживую познакомиться с достижениями России.

Заместитель гендиректора выставки «Россия» Анастасия Звягина провела экскурсию по стендам регионов. Она отметила, что мероприятие служит отправной точкой для участников ВФМ-2024, которые в течение ближайших недель посетят больше 30 городов России, в том числе новые регионы.

«Выставка открыта для всех, мы рады каждому гостю и всегда готовы оказать радушный прием. Сегодня мы принимаем участников Всемирного фестиваля молодёжи. Они отправляются изучать Россию и стартовой точкой становится выставка — именно здесь собраны под одной крышей достижения всех 89 регионов страны», — сказала Звягина.

Гостям выставки на стендах региона показали, как в России развиваются технологии и вместе с тем сохраняются традиции.

Как отметили участники делегации, по масштабу выставка находится в одном ряду с мировыми мероприятиями.

Приехавшая из Франции Эва Кауба рассказала о своём впечатлении тем, как выставка раскрывает Россию.

«Я увидела, что Россия — очень развитая страна. Мы впечатлены тем, что здесь есть разные технологии, разные культуры, разные традиции. », — заявила она.

По её словам, она получила возможность узнать много информации о России в одном месте.

«Меня поразило как много национальностей проживает на территории России, и каждая имеет свои традиции, языки, обычаи и это все представлено здесь на выставке», — отметила в свою очередь гостья из Китая Чжоу Уэй.

Ранее сообщалось, что международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили восемь миллионов человек.