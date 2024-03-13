Поезда на МЦД-4 и Киевском направлении МЖД задерживались по техническим причинам

Интервалы движения поездов на Киевском направлении МЖД и четвертом маршруте МЦД-4 были временно увеличены по техническим причинам. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЖД.

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— В настоящее время по техническим причинам в пути задерживаются поезда Киевского направления в сторону области. Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Ожидаются задержки пригородных поездов из области в сторону Москвы, — следует из сообщения.

МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек составов, передает Telegram-канал Московских железных дорог.

В выходные дни, 16 и 17 марта, с 9:00 до 16:00 значительно изменится расписание движения поездов на третьем направлении Московских центральных диаметров. Изменения связаны с предстоящими работами по модернизации инфраструктуры на участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала.

В центре Москвы и в ТиНАО временно изменится схема движения транспорта с 15 марта. Так, в районе «Москвы-Сити» ограничения будут действовать до 15 июня. До этого времени будет перекрыта одна из полос на участках местного проезда вблизи дома 2 на Пресненской набережной.